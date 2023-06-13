Eşi gözaltına alınan Ebru Şallı'dan videolu paylaşım! Uğur Akkuş'tan basına sert tepki: "İddia haber olmaz, herkes şov yapıyor"

Ö.A. isimli şahsın Akkuş’un Şişli’de bulunan bir AVM’deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirtmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş’a teslim ettiği, Akkuş’un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürüldü.