Eşi Ece Binay istedi dayanamadı Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra radikal karar
Oyuncu, yönetmen ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl sonra eşi Ece Binay’ın isteği üzerine radikal bir karar aldı ve onu uygulamaya koydu.
2016 yılının Şubat ayında Amerika Los Angeles’ta evlenen Mahsun Kırmızıgül ve avukat eşi Ece Binay'dan haber var.
13 yıl önce çıkardığı ‘Dinle’ albümünden sonra sinema sektörüne atılan Mahsun Kırmızıgül, yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının, eşi Ece Binay’ın isteği üzerine böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Hazırlıklara başlayan Kırmızıgül, senfonik orkestrayla da çalışacak. Sanatçı ayrıca bir müzikal de yapacak.
Birçok ülkeden teklif aldı: Sahnelere de geri dönecek sanatçı, yine senfonik orkestrayla dinleyicilerle buluşacak. Albüm çıkaracağı haberinin duyulmasının ardından Kırmızıgül’ün, Türkiye’nin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkeden teklif aldığı öğrenildi.
Eşini yalnız bırakmayacak: Milliyet'te yer alan habere göre; Mahsun Kırmızıgül'ü sahnede hiç izlemeyen Ece Binay da, bu dönemde eşini yalnız bırakmayacak.