Eşi Ece Binay istedi dayanamadı Mahsun Kırmızıgül'den 13 yıl sonra radikal karar

13 yıl önce çıkardığı ‘Dinle’ albümünden sonra sinema sektörüne atılan Mahsun Kırmızıgül, yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının, eşi Ece Binay’ın isteği üzerine böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Hazırlıklara başlayan Kırmızıgül, senfonik orkestrayla da çalışacak. Sanatçı ayrıca bir müzikal de yapacak.