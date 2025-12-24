Eşi ameliyat olacak denmişti! Ozan Akbaba iyi haberi verdi

EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Yarın normal odaya çıkarılması beklenen Buket Akbaba'yı eşi Ozan Akbaba ve ailesinin hastanede yalnız bırakmadığı, tüm süreç boyunca yanında oldukları ifade edildi.

YENİ BÖLÜM İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dikkat çekerken, yayın akışıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ozan Akbaba'nın, eşi taburcu olana kadar hastanede yanında kalacağı öğrenildi.