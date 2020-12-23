Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler paylaştı 'Burnu yine sana benziyor kocacığım'
İkinci kez anne olacak olan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Eser Yenenler'e benzediğini söyledi.
2019 yılında Eser Yenenler, 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yıldız ile dünyaevine girdi. Çift, aynı sene içinde ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Şimdilerde ise ikinci çocuk heyecanı yaşıyorlar.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Instagram hesabından bebeğinin ultrason görüntülerini yayımladı.
Yenenler, gönderisine "Ah Mete emmi, güzel yüzünü gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocacığım tebrikler. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmüş, siz de gördünüz değil mi?" notunu düştü.
Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Berfu Yenenler'in paylaşımına Hazal Kaya, Bengü, Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler "Maşallah" yorumunda bulundu.