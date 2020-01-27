Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler deprem paylaşımıyla yürekleri burktu

"Çocukluk arkadaşım annesini, babasını, kardeşini bütün ailesini depremde kaybetti. Onun yerinde ben de olabilirdim, tatile gitmekten biz de vazgeçebilirdik. İki gündür gelen görüntüleri izlemeyi bile kalbim kaldırmıyor, yaşananların acısını bırakacağı yarayı tahmin bile edemiyorum. Sadece bu fotoğraftan sonra çok iyi bildiğim bir şey var, hepimiz olabilirdik, olabiliriz..."