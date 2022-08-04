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Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

Çok güzel hareketler Bunlar ile şöhreti yakalayan Eser Yenenler'in apandisti patlamış, ameliyata alınmıştı. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Yenenler sağlık durumu hakkında konuştu. "Çocuklarım sayesinde iyileştim" dedi.

Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

Ekranların ilgiyle izlenen programı Çok güzel hareketler Bunlar ile şöhreti yakalayan oyuncu Eser Yenenler nisan ayında apandisti patlamıştı. Apar topar ameliyata alınan Yenenler'in sağlık durumu iyileşmişti. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Yenenler sağlık durumu hakkında konuştu. 

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Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

Apar topar ameliyata alınan oyuncu; Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen eşi Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'yle birlikte Etiler'de görüntülendi.

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Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

 Ailesiyle birlikte yemek yediğini söyleyen Eser Yenenler (38), sağlık durumu hakkında da konuştu.

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Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"

Uzun süredir 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sunuculuk yapan Eser Yenenler, geçtiğimiz yaz sonu rahatsızlanınca Çeşme'den erken dönmek zorunda kalmıştı.

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