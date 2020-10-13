Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'den ikinci bebek müjdesi! Kuzey'e kardeş geliyor

Eser Yenenler kimdir?

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde bitirdi.