Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı son durumunu açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, son sağlık durumunu açıkladı. Yenenler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesi veren Eser Yenenler ailesi koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de erkek olarak açıklamışlardı.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncu Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenilmişti.
Yenenler "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu.