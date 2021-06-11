Eser Yenenler duyunca şaştı kaldı! 'İnsanların ağzına sakız oldum' deyip Berfu'ya sitem etti
Eser Yenenler ve 9 yaş küçük eşi Berfu Yenenler paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeyi sürdürürken, çiftin gazetecilere verdikleri yanıtlar olay oldu.
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da hayatlarını birleştirmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete, mart ayında dünyaya gelmişti.
Mutlu aile pozlarının sık sık takipçileriyle paylaşan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, önceki gün evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Yaz aylarını Alaçatı'da geçirmek için 350 bin TL ev kiralayan Yenenler çifti, önceki akşam Ayayorgi'de bir mekanda görüntülendi.
Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta kendisini çeken gazeteciler ayak üstü sohbet ettiler.