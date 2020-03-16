Eser Yenenler başlattı sosyal medyada akım haline geldi ünlüler katıldı

Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlayıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler daha da arttı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında birçok kişi evden çıkmamaya özen gösterirken Eser Yenenler, bu önlemi sosyal medyaya taşıdı.