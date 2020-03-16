Eser Yenenler başlattı sosyal medyada akım haline geldi ünlüler katıldı
Koronavirüs'ün Türkiye'de de yayılmaya başlamasıyla geçtiğimiz aylarda baba olan Eser Yenenler, önlemini sosyal medyaya taşıdı. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ı da paylaşımına etiketleyen Yenenler, ünlü isimler arasında bir akım başlattı.
Çin'in Wuhan kentinde görülmeye başlayıp tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başlayınca önlemler daha da arttı. Zorunlu ihtiyaçlar dışında birçok kişi evden çıkmamaya özen gösterirken Eser Yenenler, bu önlemi sosyal medyaya taşıdı.
Geçtiğimiz aylarda eşi Berfu Yıldız ile anne-baba olmanın heyecanını yaşayarak oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çiftten Eser Yenenler, Instagram hesabından Koronavirüs önlemini bir etiketle anlattı. Paylaşımına yakın dostlarını da etiketleyen Yenenler, ünlü isimler arasında #evdekeyfimyerinde akımı başlattı.
Eser Yenenler, oğluyla çekilmiş bir fotoğrafının altına şu notu düştü:
"Koronavirüs salgını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz.''
''Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm."