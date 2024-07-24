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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik kazası nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.

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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! 15 araç birbirine girdi

Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.

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