Esenyurt'ta 'Tırnakçı' hırsızlar vurgun yapıp sadaka kutusuna para attı

ESENYURT'da fatura ödeme merkezine giren iki kişi, İngilizce konuşarak döviz bozdurmak istediğini söyledi. Olayda biri 'Bana en yüksek Türk lirasını gösterir misiniz' diye sorarken bir diğeri arka tarafta geçtiği kasadan 5 bin 500 TL çaldı. Bir de çıkarken sadaka kutusuna para bırakan şahıslar polis tarafından her yerde aranıyor.

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Olay, geçen hafta Salı günü Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan bir fatura ödeme merkezinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen, İngilizce konuşan yüzleri tıbbi maskeli 2 kişi, fatura ödeme merkezine gelerek bir miktar döviz bozdurmak istediklerini söyledi.

O soruyu sorup oyalamaya başladı

İçeride bulunan görevli, bu kişilere karşıdaki kuyumcuya gitmelerini önerdi. İçlerinden biri elindeki 100 TL'yi göstererek, "Bana en yüksek Türk lirasını gösterir misiniz?" dedi.

Kasada bulunan görevli 200 TL'yi gösterince, veznenin arkasına geçen kişi, kasadan bir miktar para aldı. "Tırnakçılık" olarak ifade edilen dolandırıcılık yöntemiyle, paranın bir bölümünü elinin içine saklayarak aldıktan sonra diğer eliyle paraları cebine attı. Arkadaşı ise kasadaki görevliyle sohbet ederek onu oyalamaya ve dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Bir de sadaka kutusuna para attılar

Sadaka kutusuna para atan 2 kişi daha sonra işyerinden uzaklaştı. Akşam yapılan sayımda hırsızlık ortaya çıkarken güvenlik kamerası kayıtlarının da izlenmesi sonucu kasadaki paradan 5 bin 500 TL'nin çalındığı anlaşıldı.

"5 bin 500 TL'yi alıp gittiler"

Fatura ödeme merkezi sahibi Gülseren Pamuk, hırsızlık olayının kendisinin olmadığı sırada meydana geldiğini belirterek, “Kasada bulunan oğlumun iyi niyetinden yararlanarak içeri giriyor. Ceplerinde bir sürü para göstererek oğlumun güvenini sağlıyor. Daha sonra arka kısma geçerek kasadaki 15 bin TL'yi kendi parası gibi tutuyor, 5 bin 500 TL'yi alttan alıp gidiyor. Karşıdaki kişi de oğlumu konuşturarak dikkatini dağıtıyor" dedi.

Kameraya yansıyan olayda polis çalışma başlattı

Öte yandan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 2 kişinin, iş yeri çalışanıyla konuştuğunun görüldüğü görüntülerde daha sonra bir kişi, kasaya yaklaşıyor. Çalışanla konuşarak para alan kişi, daha sonra parayı yerine koyuyor. Sadaka kutusuna para attıkları da görülen kişiler daha sonra işyerinden ayrılıyor. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yapan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.