BIST 8.664
DOLAR 34,34
EURO 37,42
ALTIN 3.024,59

Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

|
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum atanmasının yanı sıra, bu sabah Mardin, Batman ve Halfeti'deki DEM Partili belediyelere de kayyum atandı. Esenyurt'ta PKK destekçisi bir grup, "Kürdistan" sloganları atarak gösteri yaptı; polisin müdahalesiyle protesto sona erdi.

Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı. Bu sabah 3 belediyeye daha kayyum atandı.

16
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

PKK terör örgütüne üye olma, terörle bağlantı gerekçeleriyle DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.

26
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

Batman ve Mardin'de yaşanan kayyum protestolarına bir yenisi daha eklendi..

36
Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının yürüyüşüne polis müdahalesi

Esenyurt'ta 'kürdistan' sloganları

İstanbul Esenyurt'ta toplanan terör örgütü yandaşları "Kürdistan" sloganları attı.

46