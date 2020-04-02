Esenyurt'ta PTT önünde yoğunluk! Sosyal mesafe sıfır koronavirüs işte böyle yayılır
İSTANBUL Esenyurt'ta PTT şubesi önünde yaşanan yoğunlukta hiç kimse ''sosyal mesafe'' kuralına uymadı. Görüntüler 'koronavirüs işte böyle yayılacak' dedirtiyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1.000 lira tutarında yapılan ödemelerin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu.
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Esenyurt'ta PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralını hatırlayan bile olmadı.
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Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyardı.
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Vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmeleri sağlandı.
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