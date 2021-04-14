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Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

ESENYURT'ta 'mavi su' tedirginliği daha da arttı. Dereden akan mavi renkteki su, bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bir bölümü mavi renkle boyandı.

Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. 

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Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. 

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Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

 İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı.

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Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı

Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

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