Esenyurt'ta 'mavi su' tedirginliği! Bu kez rögardan fışkırdı cadde mavi renkle boyandı
ESENYURT'ta 'mavi su' tedirginliği daha da arttı. Dereden akan mavi renkteki su, bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bir bölümü mavi renkle boyandı.
Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı.
111
Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.
211
İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı.
311
Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.
411