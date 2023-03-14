Esenyurt'ta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı itfaiye müdahale ediyor

ESENYURT'tan yangın haberi geldi. Bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanlar bir çok noktadan görülürken itfaiye yangına müdahale etmeye başladı.

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Esenyurt’ta bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar bir çok noktadan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...