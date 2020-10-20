Esenyurt'ta korkunç olay! Rezidanstaki intihar kadınların işlediği cinayet çıktı

İfadelerine başvurulan iki kadın, Kurban Makyarov ile birlikte alkol aldıklarını, erkek arkadaşlarının içkinin etkisiyle pencereyi açarak kendisini boşluğa bıraktığını öne sürdü. Polis ekibi kadınların çelişkili bilgiler de verdiğini göz önüne alarak rezidansta yaptığı araştırmada kadınların kaldığı yerde biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı, makas bulunca Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina gözaltına alındı.