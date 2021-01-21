Esenyurt'ta korku dolu anlar! Boğazına bıçağı dayadı: Çocukları öldüreceğim, evi yakacağım
İSTANBUL Esenyurt'ta Ferit Y. isimli şahıs, iki çocuğunu bıçakla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri, çocukları kurtarırken baba ise gözaltına alındı.
Esenyurt'ta iki çocuğunu bıçakla rehin alan Ferit Y, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bıçak dayadığı çocuğunu cama getirerek öldürmekle tehdit eden adam, polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Olay Çınar mahallesi 1444 sokakta yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Ferit Y. isimli adam, 13-14 yaşlarındaki iki çocuğunu bıçakla rehin aldı.
"Çocukları öldüreceğim, evi yakacağım"
Çocukları ve kendisini öldüreceğini, evi yakacağını söyleyen adam, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Müzakereci polislerin çabası sonuç vermedi
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası yeterli olmayınca müzakereci polisler ve özel harekat ekipleri de sokağa geldi.