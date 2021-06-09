Esenyurt'ta kaldırımda yürüyen çocuk 10 metre boşluğa düşen çocuk öldü
Esenyurt'ta yürüyüş yapan 8 yaşındaki çocuk kaldırımda birden 10 metre boşluğa düşen çocuk öldü.
ESENYURT'ta yorulunca dinlenmek üzere binanın girişinde gelişi güzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. 8 yaşındaki Ahmet Cebe, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.
Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda yerinden oynayan mermer, küçük çocukla birlikte binanın alt katındaki beton zemine düştü. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.
İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Ekipler ağır yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Ahmet Cebe yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.