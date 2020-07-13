BIST 117.682
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 399,13
YEREL

Esenyurt'ta gençlerin yumruklu kavgası

Esenyurt’ta gençler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. 19 yaşındaki Y.G. kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T’ye yumrukla saldırdı. Yumruk darbesiyle bayılan 16 yaşındaki D.T ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Esenyurt İnönü mahallesi 462 sokakta yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Y.G’nin kardeşi aralarında D.T’nin de bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G. kardeşini darp eden şahısları buldu. Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G tek yumruk ile D.T’yi bayılttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı. D.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

O yumruk güvenlik kameralarınca kaydedildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde Y.G’nin olay yerine gelişi D.T’ye yumruk atışı ve D.T’nin yere düşüşü görünüyor.

Olay sonrası polis saldırgan Y.G.'yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "yaz unutması" uyarısı
İran'dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasından mutluluk duyduk
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yarın yola çıkıyor
RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1'e verdiği '5 gün ekran karartma' cezası yargıya taşındı
İran'da bir milletvekili daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da dansözlü düğün eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler!
Kırıkkale'de şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar
Galataport nerede İstanbul'un hangi ilçesinde? Galataport neresi?
Hakkari'de boz ayı korkuya neden oldu
İngiliz spiker İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' dedi
SSK emekli ikramiyesi ödeme günü ne zaman 2020
Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii konusunda neden konuşmuyor?
Bağkur emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak ödeme günü 2020