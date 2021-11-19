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Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

ESENYURT’ta, eşiyle tartışan kadın daha sonra eşinin otomobilini parçaladı. Otomobilin cam ve aynalarını taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. 

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Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti. 

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Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

Araya girmeye çalışanlara ‘Polisi arayın’ diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. 

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Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı eşinin otomobilini parçalayıp 'polisi arayın' dedi

Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

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