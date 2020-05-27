Esenyurt'ta alışveriş merkezini doldurdular oluşan kuyruk adeta caddelere taştı
ESENYURT'ta bulunan bir alışveriş merkezi, kalkan kısıtlama sonrası vatandaşların hedefi oldu. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk, gözle görülür biçimde fazla oldu. İşte o kareler..
İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kuyruk oluştu. Ramazan Bayramının ardından kalkan dört günlük kısıtlama sonrası bazı vatandaşlar soluğu alışveriş merkezinde aldı. Alışveriş merkezinin girişinde oluşan manzara havadan görüntülendi. İşte o fotoğraflar şu şekilde:
111
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı.
211
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü.
311
411