Esenler'de vahşet: Kızı ve damadı yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü
ESENLER'den vahşetin haberi geldi. Kızı ve damadı tarafından bıçaklayan Neriman Kıvrak (68), cinayete kurban gitti.Abone ol
İstanbul Esenler Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.