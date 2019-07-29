Esenler'de 2,5 yaşındaki bebek otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atıldı!



Olay Esenler Menderes Mahallesi 358. Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddialara göre annesi ile birlikte Menderes Mahallesi'ndeki teyzesinin yanına misafirliğe gelen Yunus Efe Özay, annesi ve teyzesi ile çatı katında oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından bir anda 6. kattan aşağıya atıldı.