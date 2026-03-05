Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye’de petrol ürünleri satışında uygulanacak eşel mobil sistemi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 2 Mart 2026’dan itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV tutarı artışın yüzde 75’i kadar azaltılacak, düşüşlerde ise aynı oranda artırılacak.

Türkiye'deki petrol ürünleri satışında geçilen eşel mobil sistemi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda şöyle denildi:

"2/3/2026 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının %75'i kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen azalış tutarının %75'i kadar artış yapılmak suretiyle 2/3/2026 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.