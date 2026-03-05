BIST 12.943
DOLAR 43,97
EURO 51,30
ALTIN 7.267,68
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye’de petrol ürünleri satışında uygulanacak eşel mobil sistemi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 2 Mart 2026’dan itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV tutarı artışın yüzde 75’i kadar azaltılacak, düşüşlerde ise aynı oranda artırılacak.

Abone ol

Türkiye'deki petrol ürünleri satışında geçilen eşel mobil sistemi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda şöyle denildi:

"2/3/2026 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının %75'i kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen azalış tutarının %75'i kadar artış yapılmak suretiyle 2/3/2026 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: 'Yoğun bakımdan, odaya çıktık'
Sergen Yalçın: 'Yoğun bakımdan, odaya çıktık'
Trump: Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor
Trump: Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısının başlatıldığını açıkladı
Türkiye kupasında Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi
Türkiye kupasında Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi
WSJ: Kuveyt savaş uçağı yanlışlıkla 3 ABD F-15'ini düşürdü
WSJ: Kuveyt savaş uçağı yanlışlıkla 3 ABD F-15'ini düşürdü
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı
Trump tehdit etmişti! İspanya'dan 'ABD' kararı
Trump tehdit etmişti! İspanya'dan 'ABD' kararı
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesi ile süre 80 dakika olacak
Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesi ile süre 80 dakika olacak
Beyaz Saray'dan açıklama: İran'daki haydut rejim eziliyor
Beyaz Saray'dan açıklama: İran'daki haydut rejim eziliyor
Putin'den savaş kararı: Yeni asker sayısını duyurdu!
Putin'den savaş kararı: Yeni asker sayısını duyurdu!