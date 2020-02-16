Esed ordusu İdlib'te ağır kayıp verdi 24 tank 2 helikopter, yüzlerce silah ve mühimmat
İDLİB'te Esed güçleri ile dişe diş bir mücadeleye girişen muhalifler, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 ZPT, 4 ÇNRA, 2 İHA ve 2 adet iş makinesi imha etti, 2 helikopter düşürdü.
Askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda, son iki haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi. Muhalifler, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 ZPT, 4 ÇNRA, 2 İHA ve 2 adet iş makinesi imha etti, 2 helikopter düşürdü.
Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar ve muhaliflerin düzenledikleri karşı operasyonlar sonucunda rejim güçleri saflarında büyük zayiat yaşandı.
Muhalifler, son bir haftada Esed rejimine ait biri İdlib'in güneyinde, diğeri de Halep'in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü.