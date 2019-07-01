Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi
Esed güçleri tarafından oğlu işkenceyle öldürülen, cezaevine konulan eşinden bir daha haber alamayan 45 yaşındaki Suriyeli kadın, 6 ay kaldığı zindanda gördüğü işkenceleri anlattı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki kızı Ghadir ile hayata tutunmaya çalışan Suriyeli Munira Lahlah'ın hayatı, 2011'de Esed rejimine karşı gerçekleştirilen gösterilere katıldıktan sonra karardı.
Rejim güçleri tarafından gözaltına alınan eşi Eymen'in hayatta olup olmadığından dahi haberi bulunmayan, oğlu Abdulfettah'ı cezaevinde yapılan işkencelerle kaybeden Munira Lahlah, zindanda 6 ay boyunca yaşadıklarını hala unutamıyor.
Munira Lahlah, AA muhabirine, Suriye'de iç savaştan önce Hama'da 2 çocuğuyla yaşadığını, eşinin sanayide çalıştığını, kendisinin de ev kadını olduğunu söyledi.
Ülkede savaş çıktığında kendilerinin de Esed rejiminin düşmesi için düzenlenen gösterilere katıldığını belirten Lahlah, "Silahsızdık ancak Esed bizi silahla karşıladı, herkesi öldürmeye başladı. Birlikte yola çıktık, eşim işe gidiyordu, aldılar. Ondan sonra Esed'in askerleri yavaş yavaş şehre girmeye başladı ve milleti sebepsiz almaya başladı. Hiçbir şey yapamadık, soru bile soramadık çünkü sorsak bizi de alırlardı. Eşim öldü mü hayatta mı bilmiyorum, hiçbir haber alamadım." diye konuştu.