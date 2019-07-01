Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi

Esed güçleri tarafından oğlu işkenceyle öldürülen, cezaevine konulan eşinden bir daha haber alamayan 45 yaşındaki Suriyeli kadın, 6 ay kaldığı zindanda gördüğü işkenceleri anlattı.

Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi - Sayfa 1

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki kızı Ghadir ile hayata tutunmaya çalışan Suriyeli Munira Lahlah'ın hayatı, 2011'de Esed rejimine karşı gerçekleştirilen gösterilere katıldıktan sonra karardı.

16
Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi - Sayfa 2

Rejim güçleri tarafından gözaltına alınan eşi Eymen'in hayatta olup olmadığından dahi haberi bulunmayan, oğlu Abdulfettah'ı cezaevinde yapılan işkencelerle kaybeden Munira Lahlah, zindanda 6 ay boyunca yaşadıklarını hala unutamıyor.

26
Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi - Sayfa 3

Munira Lahlah, AA muhabirine, Suriye'de iç savaştan önce Hama'da 2 çocuğuyla yaşadığını, eşinin sanayide çalıştığını, kendisinin de ev kadını olduğunu söyledi.

36
Esed güçleri tırnaklarını söktü, elektrik verdi - Sayfa 4

Ülkede savaş çıktığında kendilerinin de Esed rejiminin düşmesi için düzenlenen gösterilere katıldığını belirten Lahlah, "Silahsızdık ancak Esed bizi silahla karşıladı, herkesi öldürmeye başladı. Birlikte yola çıktık, eşim işe gidiyordu, aldılar. Ondan sonra Esed'in askerleri yavaş yavaş şehre girmeye başladı ve milleti sebepsiz almaya başladı. Hiçbir şey yapamadık, soru bile soramadık çünkü sorsak bizi de alırlardı. Eşim öldü mü hayatta mı bilmiyorum, hiçbir haber alamadım." diye konuştu.

46