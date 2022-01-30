Eşcinsellik sözleri olay! Hükümetten gelen teklifi Cüneyt Arkın açıkladı: Tüylerim diken diken oldu
Yeşilçam efsanelerinden Cüneyt Arkın, eşcinsellik çıkışı ve hükümetten gelen teklifi açıklaması herkesi şaşırttı.
Türk sinemasının efsane jönü Cüneyt Arkın, magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Posta’dan Oya Çınar'a oğlu Murat Arkın'la birlikte konuşan usta sanatçının sözleri sosyal medyayı salladı.
Nasılsınız? Sağlığınız, ruh haliniz nasıl?
Cüneyt Arkın: Gayet iyiyim Allah’a şükür. Yaşlılık tatsız bir şey tabii. Uzaklara gidemiyorum, koşamıyorum, yürüyemiyorum ama okuyorum, yazıyorum. O iyi geliyor bana. Ruh tedavisi gibi yazmak.
Murat Arkın: Ben iyiyim. Şu an ‘Börü 2039’ için buradayım. Normalde İngiltere’de yaşıyorum. Yazılım işiyle uğraşıyorum. Yılın altı ayı burada, altı ayı yurt dışında geçiyor. Şu an burada beraberiz. Satrancımızı oynuyoruz babamla. Geçen yendi beni satrançta, aslında ruh hali bayağı iyi o yüzden. (Gülüyor)
İnsan babaya benzer ama bu kadar mı benzer? Bu benzerlik hoşunuza gidiyor mu?
C.A.: Benim hoşuma gidiyor şahsen. Ama Murat’ın oyunculuğu beni geçti. Oyunculukta ‘olmak’ diye bir yer vardır. Biri ya güler ya da ağlar diyelim; bir yerde keser onu, kestiği an seyirci tamamlar. Oyuna seyirciyi katmaktır bu. Murat onu iyi beceriyor.
M.A.: Onu ben de seviyorum. Seyirciye alan tanımak… Her zaman bağırmak değil olay. Mesela bir bakışı çok uzatırsan seyirci sıkılabilir. Onu tadında bırakmak ve seyirci izlerken hala o bakışta kalması… Benzerliğe gelirsek; babama benzemek benim de çok hoşuma gidiyor ama oyunculuk açısından bazen dezavantaj oluyor tabii. Mesela ‘Dağ 2’de Alper Çağlar, “Ya senin şu Cüneyt Arkın saçlarını ne yapacağız?” diyerek yerden toz, toprak alıp başıma sürmüştü. Beni o görüntüden çıkarmak için.