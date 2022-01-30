Eşcinsellik sözleri olay! Hükümetten gelen teklifi Cüneyt Arkın açıkladı: Tüylerim diken diken oldu

Nasılsınız? Sağlığınız, ruh haliniz nasıl?

Cüneyt Arkın: Gayet iyiyim Allah’a şükür. Yaşlılık tatsız bir şey tabii. Uzaklara gidemiyorum, koşamıyorum, yürüyemiyorum ama okuyorum, yazıyorum. O iyi geliyor bana. Ruh tedavisi gibi yazmak.

Murat Arkın: Ben iyiyim. Şu an ‘Börü 2039’ için buradayım. Normalde İngiltere’de yaşıyorum. Yazılım işiyle uğraşıyorum. Yılın altı ayı burada, altı ayı yurt dışında geçiyor. Şu an burada beraberiz. Satrancımızı oynuyoruz babamla. Geçen yendi beni satrançta, aslında ruh hali bayağı iyi o yüzden. (Gülüyor)