Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...
Mahkum dizisinde Sinyor karakterini canlandıran Talat Bulut'tan eşcinsellik açıklaması geldi.
Talat Bulut, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 66 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.
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Bulut, muhabirlerin "Uzun yıllardır ekranlardasınız, zorlandığınız dönemler oluyor mu?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.
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Bulut "Beni mutlu edecek herhangi bir karakter zor da olsa, uzun soluklu da olsa yaptığım işten keyif alıyorum." diye konuştu.
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Bulut "Mesleğimi çok seviyorum. Bundan şikayet etmememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
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