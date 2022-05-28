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Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Mahkum dizisinde Sinyor karakterini canlandıran Talat Bulut'tan eşcinsellik açıklaması geldi.

Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Talat Bulut, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 66 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Bulut, muhabirlerin "Uzun yıllardır ekranlardasınız, zorlandığınız dönemler oluyor mu?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi. 

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Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Bulut "Beni mutlu edecek herhangi bir karakter zor da olsa, uzun soluklu da olsa yaptığım işten keyif alıyorum." diye konuştu. 

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Eşcinsellik açıklaması geldi! Talat Bulut Cüneyt Arkın'la ters düştü: Oyuncular beni görüp...

Bulut "Mesleğimi çok seviyorum. Bundan şikayet etmememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi. 

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