Esad, Başbakanı İmad Hamis’in görevine son verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan İmad Hamis'in görevine son verdi. Esad'ın görevine son verdiği Hamis 2016'dan bu yana başbakanlık yapıyordu.

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Suriye devlet medyası, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Başbakan Imad Kamis’i görevden almasına yönelik karar çıkardığını duyurdu.

Esad’ın 2016’dan bu yana görevinin başında olan Kamis’in yerine Hüseyin Arnus’u atadığı belirtiliyor.

Reuters açıkladı

Reuters’ın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre ani kararın gerekçesi açıklanmasa da, para biriminin son günlerde en düşük seviyeleri görmesi Kamis’i topun ağzına getiren etkenlerden biri oldu.