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Erzurumspor'da Sissoko depremi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti

Sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden İbrahim Sissoko hakkında açıklama yapan BB Erzurumspor, konunun hukuki boyutlara taşınacağı şeklinde açıklama yaptı.

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BB Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."

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