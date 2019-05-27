Erzurumlu vatandaşın yaptığı aracın sıradışı özellikleri alkol kokusu alınca çalışmıyor

Cep telefonu özel olarak tasarlanan aparattan çıkartıldığında da yine aracın motoru otomatikman kapanıyor. Bu aparatın amacı ise araçta cep telefonuyla konuşmayı engellemek. Bir diğer özellikte ise araç emniyet kemeri takılmadığı sürece çalışmıyor.