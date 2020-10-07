Erzurumlu kahraman gazi Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle hayata bağlandı
ERZURUMLU Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, Gabar Dağı’nda 3 yıl önce teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaşadığı olayı ilk günkü gibi anlatan kahraman gazi, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu.
4 Nisan 2017 yılında Şırnak’ta uzman çavuş olarak görev yapan Erzurumlu Abubekir Durmuş (36), 60 arkadaşıyla birlikte Gabar Dağı’na operasyona giderken yolda teröristler tarafından döşenen 1 ton patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. 3 arkadaşının şehit olduğu patlamada ağır yaralanan Durmuş, tedavi altına alındı.
Kafatası deri inceldiği için tutmadı: İlk olarak kafatasına yapay kafatası olarak titanyum kaplama yapılan Durmuş’un kafatası deri inceldiği için tutmadı, zamanla aşınarak açılma oldu. Toplamda 3 ameliyat geçiren Durmuş, son bir yıldır şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Durumunu anlatan bir video çekerek sosyal medyada yayınlayan Durmuş’a olumlu dönüşler oldu.
Kafatasına nakil yapıldı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Abubekir Durmuş'un bacağından alınan parçalar, kafatasına nakledildi.
Kahraman gazi, vatana vücuduyla siper oldu
Sağlığına kavuşan Erzurumlu gazi Abubekir Durmuş, tedavisinin ardından Erzurum’a ailesinin yanına döndü. Defalarca ölümle burun buruna gelen Gazi Dadaş, 7 kez takdir belgesiyle ödüllendirildi.