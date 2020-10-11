Erzurumlu 8 yaşındaki Salih güneşe çıkabilecek! Cilt kanseri yüzünü bu hale getirmişti
ERZURUM'da yaşayan cilt kanseri 8 yaşındaki Salih İğneci, gün ışığına çıkamıyor. Uzanan yardım eli sonrası tedavisine başlanan Salih'in boynundaki yara ameliyatsız iyileşirken, yüzündeki yaralar ise kabuk bağlamaya başladı. Artık gün ışığına çıkabilen küçük Salih, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum" dedi.
Yasemin ve İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde derin yaralar oluşan çocuk, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi. Maddi gücü yetersiz olan baba, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti.
Burada çobanlık yapmaya başlayan baba İğneci'ye oğulları Haktan (9) ve Fırat (12) yardım etti. Salih ise köydeki tek göz odalı evde karanlıkta yaşama tutunmaya çalıştı.
Boynundaki yara kapandı
Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih'in karanlık odadaki yaşam mücadelesinin haber olmasının ardından aileye Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı.