Erzurum'dan Amerika'ya uzanan başarı hikayesi Nusret Gökçe haberi böyle duyurdu

Çıraklıktan restoran zinciri sahibi olmaya uzanan bir başarı öyküsüne sahip olan Nusret Gökçe, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyordu. Zaman zaman Instagram'dan yayımladığı videolarla tepki çekse de Nusret'in sıkı bir hayran kitlesi de var. Son sosyal medya paylaşımı da sevenleri tarafından beğeniyle karşılandı.