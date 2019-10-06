Erzurum'daki Kartal Kalesi'ni arkeologlardan önce defineciler kazdı
ERZURUM’da 1790 yılından günümüze kadar ulaşan Surp Minas Kilisesi'nin duvarlarına kadar kazan defineciler, tescillenmeyi bekleyen 3 bin yıllık "Kartal Kalesi"ni ise 600 metre dik yamacı tırmanarak kazdılar.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan Surp Minas Kilisesi'nde defineciler kaçak kazı yaptı. Kilisenin içerisinde kazılmadık yer kalmazken, Aziziye Belediyesinin girişimleri sonucunda kilise Almanya’da yaşayan bir Ermeni’ye ait çıksa da sahibi restorasyona izin vermedi. Sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise, definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi.
Umduğunu kilisede bulamayan defineciler, bu kez Yakutiye ilçesi Güngörmez Mahallesi'nde Demir Çağı'ndan kalma 3 bin yıllık Kartal Kalesi'ni kazmaya başladı.
Resmi olarak ilk kez keşfedilen 2500 rakımlı kale, daha arkeologlar tarafından incelenmeden definecilerin uğrak yeri haline geldi. Kaleye çıkmak için 600 metrelik dik yamacı kazı malzemeleriyle tırmanan defineciler, yöre halkının tepkisine neden oldu.
Kalede incelemelerde bulunan Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, definecilerin kültür varlıklarının kanayan yarası olduğunu ifade ederek, kültür varlıklarının korunması için jandarma ile ortak proje yürüttüklerini söyledi. Genç, “Defineciler Erzurum’un ve kültürümüzün kanayan yaralarından birisi. Defineciler gittiğimiz en ücra köşedeki kalelerde bile görüyoruz.