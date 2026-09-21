Erzurum’da yapılan “Tartışmalı İlmî Toplantı”nın ardından

İlmî toplantılar kürsüde sunulan bildirilerden, yapılan müzakerelerden ve program çizelgesinde yer alan oturumlardan ibaret değildir. Her ilmî faaliyetin arkasında günlerce, bazen aylarca süren bir hazırlık; görünmeyen bir emek, dikkat, fedakârlık ve gönül vardır. Hele farklı şehirlerden bilim insanlarını bir araya getirmek, fikirlerin serbestçe müzakere edilebileceği ilmî bir zemin hazırlamak ve bütün bunları belli bir düzen içinde gerçekleştirmek kolay değildir.

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle hazırlanan “Âşıklık Geleneğinde Dinî Düşünce ve Dinî Unsurlar” konulu “Tartışmalı İlmî Toplantı” da böylesine ciddi bir emeğin ve güzel bir iş birliğinin mahsulü olarak Erzurum’da gerçekleştirildi.

Bir önceki yazımda, bu toplantıda sunduğum bildiriyi sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Sözüm söz; bildirimi paylaşacağım. Fakat ona geçmeden, bu güzel ilmî buluşmanın gerçekleşmesinde emeği, desteği ve gayreti bulunan bazı isimlerin hakkını teslim etmenin bir vefa borcu olduğunu düşünüyorum.

Çünkü ilim biraz da vefa meselesidir.

Her şeyden önce, yıllardır ilmî toplantılara öncülük eden İslâmî İlimler Araştırma Vakfının (İSAV) bu programın gerçekleşmesine verdiği desteği özellikle zikretmek gerekir. İSAV ekibine, böyle bir ilmî faaliyetin hayata geçirilmesine sağladıkları katkı ve gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlme, düşünceye ve müzakere kültürüne imkân hazırlamak, bir toplantıya destek vermenin ötesinde, ilmî hayatın devamlılığına ve kültürel hafızamızın güçlenmesine hizmet etmektir. İSAV’ın üstlendiği vazifenin kıymeti de burada yatmaktadır.

Toplantının koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Hanefi Palabıyık, programın başından sonuna kadar hemen her safhada gösterdiği gayretle organizasyonun yükünü omuzlayan isimlerin başında geliyordu. Bilim insanlarının bir araya getirilmesinden programın ilmî çerçevesinin oluşturulmasına, kurumlar arasındaki irtibatın sağlanmasından oturumların verimli bir müzakere ortamına dönüşmesine değin pek çok ayrıntıda onun emeği vardı. Hanefi Hocamızın fazla ortada görünmeyen fakat hemen her yerde hissedilen gayreti, işte bu görünmeyen hizmetlerin güzel bir örneğidir.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Nuri Karadayı da toplantı boyunca yakın ilgisi, desteği ve misafirperverliğiyle dikkat çeken isimlerden biriydi. İlmî faaliyetlerin başarıya ulaşmasında yöneticilerin meseleye resmî bir görev olmanın ötesinde gönülden sahip çıkmaları son derece önemlidir. Karadayı Hocamızın yaklaşımında bu samimiyet ve sahipleniş açıkça hissediliyordu.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Merve Akdemir ve Büşra Seçen Hanımefendilerin gayretlerini de zikretmek gerekir. Misafirlerin karşılanmasından programın düzen içinde yürütülmesine kadar birçok noktada gösterdikleri ilgi, nezaket ve içtenlik toplantıya ayrı bir sıcaklık kattı.

Aslında organizasyonları güzelleştiren, küçük gibi görünen fakat insanın hafızasında hoş bir hatıra bırakan inceliklerdir. Bir güler yüz, zamanında uzatılan bir yardım eli, misafire gösterilen samimi bir alaka… Bunlar program kitapçıklarında yazmaz; insanın gönlünde yer eder. Merve Akdemir ve Büşra Seçen Hanımefendilerin gayretleri de bu yönüyle takdire değerdi.

Bir başka teşekkür de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Engin’e…

Hazırlık safhasından misafirlerin ağırlanmasına, programın düzenli işlemesinden toplantıya Erzurum’un kültürel havasının yansıtılmasına uzanan süreçte belediye tarafında ciddi bir emek olduğu görülüyordu. Ergün Engin’in gösterdiği titizlik, gayret ve yakın ilgi katılımcıların da takdirini kazandı.

Bu gibi ilmî toplantıları değerli kılan unsurlar, kürsüde söylenen sözlerle sınırlı değildir. O sözlerin söylenebileceği zemini hazırlayanlar, uzaktan gelen misafiri karşılayanlar, bir aksaklık yaşanmasın diye ayrıntıları düşünenler, kurumları aynı amaç etrafında buluşturanlar ve programın her safhasına gönüllerini katanlar da o ilmî faaliyetin görünmeyen kahramanlarıdır.

Bu sebeple başta İSAV mütevelli heyetinden Erzurum’a kadar gelip iki gün boyunca programı takip eden heyet üyelerine olmak üzere; Prof. Dr. Hanefi Palabıyık’a, Doç. Dr. Osman Nuri Karadayı’ya, Merve Akdemir ve Büşra Seçen Hanımefendilere, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Engin’e ve toplantının gerçekleşmesinde emeği bulunan bütün kurum ve gönül insanlarına panelistlerden biri olarak teşekkür ediyorum.

Emeklerine, gönüllerine sağlık.

İlim adına güzel bir iş yapılmışsa, o güzelliğin ardındaki emeği de hatırlamak gerekir. Çünkü vefa, geçmişi hatırlamanın yanında bugünün emeğini de yerinde ve zamanında takdir edebilmektir.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun, son derece yoğun programı arasında vakit ayırarak toplantıya katılması ve ilmî faaliyete gösterdiği yakın ilgi, hepimiz için ayrıca memnuniyet verici oldu. Üniversite yönetiminin böylesi ilmî ve kültürel faaliyetlere bizzat iştirak etmesi, programa verilen değerin de güzel bir göstergesiydi.

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Prof. Dr. Emrah Dindi, Prof. Dr. Aynur Koçak, Doç. Dr. Hamza Kolukısa ve Dr. Hamit Demir hocalarımın kıymetli bildirilerini büyük bir ilgi ve zevkle dinledim. Her biri meseleye farklı bir pencereden yaklaşan bu sunumları takdirle takip ettim ve gönülden alkışladım.

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu Beyefendi’nin oturumların büyük ekseriyetini başından sonuna kadar dikkatle takip etmesi, yer yer yaptığı değerlendirme ve katkılarla müzakerelere derinlik kazandırması gerçekten takdire şayandı. İlmî bir toplantıya gösterilen bu dikkat ve vefa, ayrıca zikredilmeyi hak eden güzel bir davranıştı.

Şimdi sıra, bir önceki yazımda sizlere söz verdiğim konuya geldi.

“Âşıklık Geleneğinde Dinî Düşünce ve Dinî Unsurlar” konulu Tartışmalı İlmî Toplantı’da sunduğum bildiriyi sizlerle paylaşmaya…

* * *

ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

Konuyu üç ana başlık altında ele aldım:

I. Âşık ve vasıfları

II. Âşıklık Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri

III. Âşıklık Geleneğinin Türk-İslâm Düşüncesi İçerisindeki Yeri ve İşlevi

I. ÂŞIK VE VASIFLARI

Âşığın temel vasfı sözdür. Ardından saz, ses, musiki, hikâye ve destan gelir. Ancak âşık, bunların hiçbirinden tek başına ibaret değildir. O, bütün bu özellikleri şahsında birleştiren çok yönlü bir sanat ve kültür insanıdır.

Âşığın başlıca vasıfları şöyle sıralanabilir:

1. Şairdir. Duygu, düşünce ve hadiseleri şiir diliyle ifade eder.

2. Söz söyleme kudretine sahiptir. Sözün zamanını, yerini, ölçüsünü ve sorumluluğunu bilir; gerektiğinde över, tenkit eder, öğüt verir ve toplumun vicdanına seslenir.

3. Saz ve ses sanatçısıdır. Sazını, sözünün ayrılmaz bir unsuru olarak kullanır; şiirlerini ve türkülerini kendine has bir icra tavrıyla seslendirir.

4. Saz havaları ve ezgiler meydana getirir; bestekârdır. Şiir ile musikiyi bütünleştirerek sözün tesirini artırır.

5. Destancıdır. Savaşları, göçleri, işgalleri, felâketleri ve kahramanlıkları destanlaştırarak tarihî hadiseleri milletin hafızasında yaşatır.

6. Hikâye tasnif eder ve anlatır. Halk hikâyelerini sözlü gelenek içerisinde yaşatır, gerektiğinde yeniden tasnif eder ve sonraki nesillere aktarır.

7. Dilin ve edebiyatın muhafızıdır. Halkın kelimelerini, deyimlerini, atasözlerini ve tabiî söyleyiş biçimlerini korur; bunların yaşamasına ve zenginleşmesine katkıda bulunur.

8. Kuvvetli bir hafızaya sahiptir. Şiirleri, destanları, hikâyeleri ve tarihî hatıraları zihninde taşıyarak sözlü kültürün devamını sağlar.

9. Milletin değerlerinin ve kültürel hafızasının taşıyıcısıdır. Doğruluk, adalet, merhamet, vefa, sabır, insan sevgisi, vatan sevgisi ve dinî-ahlâkî değerleri nesilden nesle aktarır.

10. Toplumun vicdanı, vatanın ve milletin sesidir. Haksızlıklar karşısında söz söyler; savaş, işgal ve felâket dönemlerinde hürriyet ve istiklâl düşüncesini canlı tutar.

11. Meclis insanı ve meclis yöneticisidir. Âşık meclislerini yönetir, irticalen şiir söyler, karşılaşmalara katılır ve geleneği canlı bir icra ortamında sürdürür.

Görüldüğü üzere âşık, şair, musikişinas, hikâyeci, destancı, kültürel hafızanın taşıyıcısı, nasihatçi ve toplumun vicdanıdır.

II. ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

Âşıklık geleneğinin işlevlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Söz ile sazın birlikteliğine dayanır. Şiir, saz ve ezgiyle bütünleşerek daha güçlü ve etkili bir anlatım imkânına kavuşur.

2. Usta-çırak geleneğiyle devam eder. Saz, söz, makam, hikâye anlatımı, meclis adabı ve icra bilgisi ustadan çırağa aktarılır. Böylece gelenek yalnızca eserlerle değil, doğrudan doğruya canlı bir eğitim ve aktarım yoluyla sürdürülür.

3. İrtical önemli bir yer tutar. Âşığın hazırlıksız şiir söyleme kabiliyeti; atışma, karşılaşma, soru-cevap ve muamma gibi icra ortamlarında kendisini gösterir.

4. Halkla iç içe yaşayan bir gelenektir. Köy odaları, kahvehaneler, düğünler, şenlikler ve sohbet meclisleri âşığın tabiî icra ortamlarıdır. Bu sebeple âşık şiiri doğrudan hayatın içinden beslenir; halkın dili, duygusu, sevinci ve acısıyla şekillenir.

5. Türk dilini, edebiyatını ve musikisini yaşatır. Halkın dili, şiir türleri, ezgileri, saz havaları ve icra biçimleri bu gelenek sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır.

6. Tarihî ve millî hafızayı canlı tutar. Savaşlar, göçler, işgaller, kahramanlıklar ve toplumsal felâketler destanlarda, ağıtlarda ve türkülü anlatılarda yaşamaya devam eder. Böylece âşıklık geleneği, yazılı tarihin yanında halk hafızasının da taşıyıcısı hâline gelir.

7. Toplumsal birlik ve kültürel süreklilik sağlar. Halkın acısını ve sevincini ortaklaştırır; ortak değerleri canlı tutar ve geçmiş ile gelecek arasında kültürel bir köprü kurar.

Hâl böyle olunca âşıklık geleneği; Türk dilinin, edebiyatının, musikisinin, tarihî hafızasının ve millî şuurunun korunmasına ve nesilden nesile aktarılmasına hizmet eden köklü bir kültür kurumudur.

III. ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCESİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE İŞLEVİ

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra âşıklık geleneği, Türk kültürünün eski sözlü anlatım birikimi ile İslâmî düşünce ve ahlâk anlayışını halkın dili ve hayat tecrübesi içerisinde buluşturan önemli kültür alanlarından biri hâline gelmiştir.

Bu ilişkiyi birkaç temel başlık altında değerlendirmek mümkündür:

1. Dinî düşüncenin taşıyıcısıdır.

Allah ve Peygamber sevgisi, kader, ölüm, ahiret, sabır, tevekkül ve kulluk gibi kavramlar âşık şiirinde sade, anlaşılır ve halkın günlük hayatına yakın bir dille işlenmiştir.

2. İman ile hayat arasında bağ kurar.

Âşık şiirinde din, hayattan kopuk teorik bir bilgi olarak görülmez. İnanç; insanın davranışlarına, ilişkilerine, dünya görüşüne ve hayat karşısındaki tutumuna yön veren bir değerler bütünü hâlinde karşımıza çıkar.

3. Ahlâkî değerleri yaşatır.

Doğruluk, adalet, merhamet, vefa, sabır, kanaat, helâl-haram hassasiyeti ve kul hakkı gibi kavramlar âşıkların şiirlerinde sıkça işlenen temel değerler arasındadır.

4. İnsanı güzel ahlâka çağırır.

Âşık; iyiliği, doğruluğu ve adaleti överken zulmü, haksızlığı, yalanı, kibri, bencilliği ve vefasızlığı tenkit eder. Böylece sanatkâr kimliğinin yanında öğüt veren, uyaran ve toplumun vicdanına seslenen bir şahsiyet olarak da öne çıkar.

5. İnsanın varlık ve hayat anlayışına anlam kazandırır.

Dünyanın geçiciliği, ölüm, hesap, kader, sabır ve tevekkül gibi meseleler günlük hayatın tecrübeleriyle birlikte ele alınır. Böylece insanın dünya, ölüm ve ahiret karşısındaki konumu halkın anlayabileceği bir söyleyişle anlamlandırılır.

6. İnsan sevgisini ve merhameti besler.

Gönül kırmamak, insana değer vermek, düşküne yardım etmek, merhamet göstermek, kardeşlik duygusunu korumak ve sevgiyle yaklaşmak âşık şiirinin önemli ahlâkî temaları arasında yer alır.

7. Vatan ve millet sevgisini dinî ve ahlâkî değerlerle bütünleştirir.

Vatan sevgisi, fedakârlık, birlik, dayanışma, hürriyet ve bağımsızlık düşüncesi; iman, ahlâk, sorumluluk ve millet şuuruyla birlikte işlenir. Özellikle savaş, işgal ve felâket dönemlerinde âşık, bu değerlerin halk arasında canlı tutulmasında önemli bir görev üstlenir.

8. Türk-İslâm düşüncesini halkın diliyle ifade eder.

Âşık, soyut ve ağır kavramları halkın anlayabileceği sade, canlı ve etkili bir söyleyişe dönüştürür. Böylece dinî ve ahlâkî düşünceyi yalnızca kitaplarda kalan bir bilgi olmaktan çıkararak günlük hayatın ve sözlü kültürün bir parçası hâline getirir.

9. Hikmet ve irfan geleneğini yaşatır.

Hayat tecrübesinden süzülen öğütler, ibretler, nasihatler ve hikmetli sözler şiirle birleşerek halk irfanının önemli bir parçasını oluşturur. Bu yönüyle âşık, yalnızca söyleyen değil; yaşanmış tecrübeyi anlamlandıran ve sonraki nesillere aktaran bir kültür taşıyıcısıdır.

10. Türk-İslâm kültürünün sürekliliğine hizmet eder.

İnanç, ahlâk, insan sevgisi, vatan sevgisi ve toplumsal sorumluluk anlayışını söz, saz, şiir, destan ve hikâye yoluyla yeni nesillere aktarır. Böylece kültürel değerlerin yalnızca korunmasına değil, yaşanarak devam ettirilmesine de katkıda bulunur.

Kurbânî’den Erzurumlu Emrah’a, Âşık Şenlik’ten Âşık Veysel’e kadar pek çok âşığın eserlerinde iman, ahlâk, insan sevgisi, vatan sevgisi ve toplumsal sorumluluk duygusunun birbirinden kopmadan işlendiğini görmek mümkündür.

Bu noktada âşıklık geleneğinin Türk-İslâm düşüncesindeki temel işlevi daha açık biçimde ortaya çıkmaktadır:

Âşık, düşünceyi kuru ve soyut bir öğreti hâlinde aktaran kişi değildir. O; düşünceyi hayatın içine taşıyan, onu söze, saza, şiire, hikâyeye, destana ve insan tecrübesine dönüştüren bir sanat ve kültür insanıdır.

Bu sebeple âşıklık geleneği, Türk-İslâm düşüncesinin halk katında benimsenmesine, yaşatılmasına ve kuşaktan kuşağa aktarılmasına hizmet eden en canlı kültürel ifade alanlarından biri olmuştur.

SONUÇ

Âşıklık geleneği, Türk kültürünün yüzyıllar boyunca oluşturduğu dil, edebiyat, musiki, tarih, inanç ve değer dünyasını bir arada yaşatan köklü kültür geleneklerinden biridir. Âşık; toplumun hafızasını koruyan, tarihî hadiseleri destanlaştıran, halkın sevincine ve acısına tercüman olan, millî ve ahlâkî değerleri gelecek nesillere aktaran bir sanat ve kültür temsilcisidir.

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra bu gelenek, İslâmî düşünce ve ahlâk anlayışıyla yeni bir anlam ve derinlik kazanmış; Allah ve Peygamber sevgisi, doğruluk, adalet, sabır, tevekkül, merhamet, vefa, insan sevgisi ve kul hakkı gibi değerler âşık şiirinin önemli unsurları arasında yer almıştır. Böylece âşıklık geleneği, eski Türk sözlü kültür birikimi ile İslâmî düşünce ve ahlâk anlayışını halkın dili ve hayat tecrübesi içerisinde buluşturan güçlü bir kültürel zemin oluşturmuştur.

Bu bakımdan âşıklık geleneğini yaşatmak aynı zamanda Türk milletinin dilini, tarihî hafızasını, musikisini, irfanını, değerler dünyasını ve kültürel kimliğini geleceğe taşımaktır.

ÖNERİLER

Âşıklık geleneğinin yaşatılması, yalnızca geçmişten devralınan bir sanat mirasının korunması değil; milletin tarihî hafızasının, sözlü kültürünün ve değerler dünyasının gelecek nesillere aktarılması bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki hususların dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir:

1. Âşıklık geleneği Türk dünyasının bütünü içinde değerlendirilmeli.

Âşıklık geleneğini yalnızca Türkiye’deki âşıklarla sınırlı görmek doğru değildir. Doğu Türkistan, Gürcistan ve diğer Türk coğrafyalarındaki âşıklarla birlikte, özellikle bünyesinde iki bine yakın âşığı barındıran İran Türk âşıklık geleneğini de bütün yönleriyle değerlendirmek gerekir. Âşıklık geleneğinin günümüzdeki yeri ve önemi, ancak Türk dünyasının tamamını kapsayan geniş bir bakış açısıyla ele alındığında doğru biçimde anlaşılabilir.

2. Âşıklarımız yerelleştirilmemeli ve dar kimlik kalıplarına hapsedilmemelidir.

Konfüçyüs, Tagore, Gogol, Gorki, Puşkin, Nietzsche, Goethe, Cervantes, Sâdî, Hâfız, Necib Mahfuz ve Pablo Neruda gibi sanatkârlar, doğdukları coğrafya ve mensup oldukları kültür çevresiyle sınırlı görülmeden insanlığın ortak kültür mirası içinde değerlendirilmektedir. Aynı yaklaşım Türk âşıkları için de benimsenmelidir.

Âşık Şenlik, Erzurumlu Emrah, Âşık Veysel ve benzeri büyük sanatkârlar, yetiştikleri coğrafyanın değerleri olmakla birlikte Türk kültür dünyasının ortak mirası olarak ele alınmalı ve dünyaya tanıtılmalıdır.

3. Âşıklık geleneğinin yaşayan temsilcileri için sürekli ve kurumsal bir destek sistemi oluşturulmalıdır.

Festival, şölen ve benzeri dönemsel etkinlikler geleneğin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Ancak âşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tür geçici faaliyetler yeterli değildir. Yaşayan âşıkların sanatlarını sürdürebilmelerini sağlayacak düzenli ve kalıcı destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında din hizmetlerinin kurumsallaştırılması bu konuda dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. 3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı Kanun’la Diyanet İşleri Reisliği kurulmuş; 1924–1926 yıllarına ait bütçe kanunlarında müftüler, vaizler, dersiâmlar ve diğer taşra görevlilerine ait kadrolar maaş yekûnlarıyla yer almıştır. Böylece toplum hayatı bakımından önemli görülen bir hizmet alanı, sürekli bir teşkilat ve bütçe düzeni içinde ele alınmıştır.

Benzer bir anlayıştan hareketle, millî kültürün yaşayan taşıyıcıları olan ozan ve âşıklar için de hayatlarını ve sanatlarını sürdürebilecekleri kalıcı bir sosyal ve ekonomik destek sistemi geliştirilmesi değerlendirilmelidir. Burada amaç, geçmişteki kurumsal modeli aynen tekrarlamak değil; devletin önemli gördüğü toplumsal ve kültürel hizmetleri süreklilik içinde destekleme anlayışından yararlanmaktır.

Bu destek sistemi oluşturulurken âşıkların memur statüsüne alınması yerine, söz söyleme serbestilerini koruyacak uygun bir çalışma statüsü üzerinde durulmalıdır. Çünkü âşık; tarih boyunca yalnızca eğlendiren veya sanat icra eden kişi olmamış, toplumun sevincini, acısını, şikâyetini ve beklentisini dile getirmiş; gerektiğinde yöneticileri ve toplumsal aksaklıkları da tenkit etmiştir. Âşığın bu tarihî fonksiyonunu sınırlandırabilecek bir memuriyet anlayışı yerine, ekonomik güvence sağlarken sanat ve ifade serbestisini muhafaza edecek özel veya bağımsız bir çalışma statüsünün geliştirilmesi daha uygun olacaktır.

Bu meselenin yalnızca kültür kuruluşlarının dönemsel faaliyetlerine bırakılmaması; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca ele alınması ve gerekli görülmesi hâlinde Cumhurbaşkanlığı makamına da arz edilerek âşıklık geleneğinin yaşayan temsilcilerine yönelik kalıcı bir destek modelinin değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

4. Geleneğin yaşayan ve belirli ölçütleri karşılayan usta temsilcilerine üniversitelerde ihtisas imkânı sağlanmalıdır.

Güzel sanatlar, Türk halk bilimi ve ilgili alanlarda; merkezî sınav şartına bağlı olmayan özel öğrenci, sanatçı ihtisası veya benzeri statüler geliştirilerek âşıkların yıllar içinde kazandıkları bilgi ve tecrübenin akademik hayatla buluşması sağlanmalıdır.

5. Usta-çırak geleneği ve eğitim boyutu güçlendirilmelidir.

Gençlerin yaşayan ustalarla buluşmasını sağlayacak kurslar, atölyeler, meşk ortamları ve kültür merkezleri desteklenmelidir.

6. Âşıkların eserleri sistemli biçimde derlenmeli, yayımlanmalı ve dijital ortama aktarılmalıdır.

Ses ve görüntü kayıtlarıyla birlikte şiir, hikâye, destan ve karşılaşmaların korunacağı kapsamlı bir dijital âşıklık arşivi oluşturulmalıdır.

7. Çağın iletişim imkânlarından daha etkili biçimde yararlanılmalı; seçkin eserler dünya dillerine çevrilerek uluslararası düzeyde tanıtılmalıdır.

Böylece âşıklık geleneğinin yalnızca millî değil, evrensel kültür mirası içindeki yeri de görünür hâle getirilebilir.

Âşıklığı korumak, milletin hafızasını korumaktır.

* * *