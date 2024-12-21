Erzurum'da sporcuların üzerine çığ düştü milli sporcu yoğun bakımda

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü, 5 sporcu yaralandı. Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler 5 sporcuyu yaralı olarak kurtardı.

Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'a, hastanede müdahale edildiği bildirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nda antrenman yaptıkları sırada üzerlerine çığ düşen sporcuların sağlık durumu hakkında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından bilgi aldığını söyledi.

Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından yaşama döndürüldüğünü belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat arasında sürebileceğini, şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler."

Yoğun bakımda

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Erzurum Palandöken'de çığ altında kalan milli sporcu Emre Yazgan'ın tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü açıkladı.

Huysuz, vefat ettiği belirtilen Yazgan'ın durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz vefat etmedi. Yarım saat önce doktorlarla görüştüm. Müdahale devam ediyor. Tedavisi hastanede yoğum bakımda sürüyor." dedi.

Olayla ilgili de konuşan Huysuz, "Bizim orada Kocaeli TOHM sporcularımız yüksek irtifa kampına katılmışlardı. Sabah dağ yürüyüşünde, antrenmanda böyle bir olay meydana geliyor. Ben de yoldayım, Erzurum'a gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." bilgisi verildi.

Yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı

Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi.

Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yaralı sporculardan Hilmi Mucik de 4-5 kişinin önden dağa doğru tırmandığını, kendisinin de arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular."

Yaralılardan Berkay Aydın da olayın gözünün önünden hiç gitmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk."