Erzurum'da KPSS'ye girmek için çıktı dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti bilinmiyor

ERZURUM'da, KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı geri dönmedi. 3 gündür haber alınamayan Pınar'ın arkadaşları, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

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Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı.

Sınav sonrası telefonuna ulaşamayan arkadaşları sınav merkezi önünde saatlerce Pınar’ı beklese de ona ulaşamadılar. İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar’ı arıyor.

"Saplantılı bir kişi kaçırdı" iddiası

Öte yandan, iddiaya göre, Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Pınar’ın arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.

Bir çok sosyal medya kullanıcı Pınar’a yardım edin çağrısında bulunurken polis her yerde Pınar’ı aramaya devam ediyor.