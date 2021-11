Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Muş gibi çevre illerde de korkuttu. AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Abone ol

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremin merkezini Köprüköy olarak açıkladı. Merkezde olumsuz ihbar yapılmadığı ancak köylerde bazı kerpiç yapılarda yıkımların olabileceği bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamasında "Şu an bir kaç köy evinde belki de müştemilatlarda yıkım ihbarları geldi. Bir köyden heyelan ihbarı geldi. Can kaybına ilişkin bilgi yok." dedi.

Erzurum'da dört gün önce Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun."

AFAD açıklama

AFAD yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.