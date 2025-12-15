BIST 11.457
Erzurum'da karısını öldüren sanığın "hakaret ve aldatma" iddiaları çürütüldü

Erzurum'da tartıştığı eşini boğarak öldürüp, ardından intihar girişiminde bulunan ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Palandöken ilçesinde 16 Nisan'da Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içerisinde tartışma sonucu eşi Hatice Ağcakale Buzlak'ı boğarak öldürdüğü ve cesedi arabanın bagajında sakladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Ali Osman Buzlak hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, katılan, müşteki ve tanık beyanları, görüntü izleme, otopsi ve kolluk tutanakları, olay yeri, adli tıp ve bilirkişi raporları yer aldı.

Kararda, mahkemenin kabul kısmıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Maktul ile sanığın ailelerinin haberi olmadan 9 Ocak'ta resmi nikahla evlendikleri ancak evlilik sürecinde yaşadıkları tartışmalar nedeniyle maktulün sanıktan boşanmaya karar verdiği ve boşanma davası açtığı fakat daha sonra davadan feragat ettiği, sanığın olay tarihinden kısa süre önce arkadaşlarıyla gezmeye gittiği, sanığın olay tarihinde maktulle görüşmek istediği fakat maktulün kabul etmediği ancak sanığın maktulün annesini arayarak görüşmekte ısrar etmesi üzerine görüşmeyi kabul ettiği, araçla Erzurum Şehir Hastanesi otoparkına gittikleri ve konuşmaya başladıkları, tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü, sanığın maktule yönelik eylemini itiraf ettiği ve olayın bu şekilde gerçekleştiği mahkememizin kabulüdür."

Sanığın "hakaret ve aldatma" iddiaları telefon kayıtlarıyla çürütüldü

Kararda, "Sanığın cep telefonunda yapılan teknik inceleme neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda, maktulle sanık arasındaki mesaj kayıtları ve telefondaki görüntüleri içerisinde hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olayın değerlendirilmesiyle ilgili ise şöyle denildi:

"Sanığın eyleminin maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi ve aldattığını söylemesi üzerine yani maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işlendiği hususunda somut bir delil bulunmadığından bu yöndeki beyanlarına itibar edilmediği, bu kapsamda yasal koşullar oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır."

Takdir indirimi uygulanmadı

Gerekçeli kararda, sanık Ali Osman Buzlak hakkında "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı, hakkında herhangi bir takdir ya da haksız tahrik indirimi uygulamadığı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

