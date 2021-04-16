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Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

ERZURUM'un 2 köyü istilacı kargalar yüzünden çileden çıkıyor. Göç sırasında yıllardır aynı iki köye yuva yapan kargalar, beslenme konusunda bölge halkına büyük dert yaşatıyor.

Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

Her yıl Şubat ve Mart aylarıyla birlikte sıcak memleketlerden Erzurum’a göç eden istilacı kargalar bu yılda tam mevsiminde yuvalarına yerleşmeye başladı. Özellikle Erzurum’da yoğun olarak Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü ve Adaçayı Mahallesi'nde görülen kargalar yüzlerce kavak ağacına yuva yapıyor.

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Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

 Grupça hareket ettikleri için dikkat çeken kargalar beslenme konusunda ise mahallede yaşayan vatandaşları çileden çıkarıyor.

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Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

Korkuluklar da engel olamıyor
Hep birlikte hareket ederek bahar mevsiminde çiftçilerin mahsulüne saldıran kargalara ise köy halkı henüz çözüm bulabilmiş değil. Öyle ki tahtadan yapılan korkuluklarda kargalara engel olamıyor.

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Erzurum'da istilacı karga çilesi! Köylüler toprağa koyuyor kargalar çıkartıyor

Köy girişindeki tüm kavak ağaçlarını saran binlerce istilacı kargalar sesleriyle de köy halkını çileden çıkarıyor.

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