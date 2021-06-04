Erzurum'da gören telefona sarıldı! Sular çekilince ortaya çıktı: İnanılır gibi değil
ERZURUM'daki Ayvalı Barajı'nda sular çekilince ortaya çıkan görüntü vatandaşları hayrete düşürdü.
Arazisinin yüzde 15,17'sinde tarım yapılan Erzurum, kurak geçen nisan ayından sonra mayıs ayında da beklenen yağışı alamadı. Mayıs ayında metrekareye ortalama 72 kilogram yağış düşen kente, bu yıl 10 kilogram yağış düştü.
Son yılların en kurak günlerini yaşayan kent ve çevresinde bulunan birçok nehir ve göl kurudu.
Barajlardaki su seviyelerinde de önemli miktarda düşüş yaşandı.
Su seviyesi azalan barajlardan biri de Oltu ilçesindeki Oltu Çayı üzerine 2011 yılında kurulan kentin ikinci büyük enerji santraline sahip Ayvalı Barajı oldu.