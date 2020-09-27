Erzurum'da dehşete düşüren kaza: Kaygan yolda 3 otomobili biçti

Otobüs, Havuzbaşı istikametine gitmekte olan Muhsine İşleyen idaresindeki 25 NE 580, Cansu Altundaş idaresindeki 06 TB 649 ve M. Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı otomobillere çarptı.