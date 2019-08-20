ERZURUM'da defineciler talan etmişti! Gürcü Hatun'un mezarı çıkabilir

Pasinler'e bağlı Ovaköy Mahallesi'nde tarihi kümbette, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılan kazı çalışmasında 6 sanduka bulundu. Sandukalardan 2'si Aziziye Belediyesi'nin taş eserler müzesi deposunda koruma altına alındı. Buradaki görevliler tarafından taş sanduka üzerinde özel teknikler ile yapılan incelemede Arapça 'Sultan Alaaddin' yazısı bulundu. Sandukanın baş kısmında ise hayat ağacı ve kandil motifi olduğu tespit edildi.