ERZURUM'da defineciler talan etmişti! Gürcü Hatun'un mezarı çıkabilir
ERZURUM'un Pasinler ilçesinde defineciler tarafından talan edilen tarihi kümbette bulunan ve üzerinde Arapça 'Sultan Alaaddin' yazan sandukanın altındaki mezardan alınan kemikler, yapılacak DNA incelemesinde Selçuklu Sultanı 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait çıkarsa, devlet töreniyle aynı yere defnedilecek. Keykubat'ın annesi Gürcü Hatun Tamara'nın mezarı da bulunmuş olacak.
Pasinler'e bağlı Ovaköy Mahallesi'nde tarihi kümbette, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü koordinesinde yapılan kazı çalışmasında 6 sanduka bulundu. Sandukalardan 2'si Aziziye Belediyesi'nin taş eserler müzesi deposunda koruma altına alındı. Buradaki görevliler tarafından taş sanduka üzerinde özel teknikler ile yapılan incelemede Arapça 'Sultan Alaaddin' yazısı bulundu. Sandukanın baş kısmında ise hayat ağacı ve kandil motifi olduğu tespit edildi.
Kemikler DNA Testine Gönderildi
Bu gelişme üzerine kazı alanında, sandukanın bulunduğu mezardan kemikler alınarak, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DNA testinde, kemikler, mezarları Konya'da bulunan Selçuklu sultanlarına ait DNA örnekleriyle karşılaştırılacak. Test ile mezarın Selçuklu Sultanı 2'inci Alaaddin Keykubat'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak. Bu tespit, tarihi belgelerden oğluyla aynı mezara gömüldüğü bilinen anne Gürcü Hatun Tamara'nın mezarını da buldurmuş olacak.
Devlet töreni düzenlenecek
Mezarın Selçuklu Sultanı 2'inci Alaaddin Keykubat'a ait olduğunun kesinlik kazanmasının ardından kemikler, devlet töreniyle aynı yerde toprağa verilecek. Tarihi sanduka da yeniden üzerine konulacak.
Sandukalar koruma altında
Aziziye Belediyesi Taş Eserler Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk, "Sandukaların biri üzerinde ekipler, Alaaddin ve Sultan yazısını okudular. Ancak, bu kısımdan sonraki bölüm kırılmış. Biz gerekli bakımı ve temizliği yapıyoruz. Diğer sanduka üzerine motif bulunmuyor. DNA incelemesi sonrası sanduka çıkarıldığı alana götürülecek" dedi.