Erzurum'da cilt kanseri 8 yaşındaki Salih yardım bekliyor

Yasemin-İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde bir kitle çıktı. Ameliyatla alınan kitle, çeşitli tarihlerde yüzünün birçok bölgesinde yeniden çıktı. Cilt kanseri teşhisi konan Salih'in tüm yüzünde yaralar oluştu. 10 kez ameliyat olan Salih'in sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı, sol gözünde ise kısmı görme bozukluğu başladı. Küçük çocuğun yürürken etrafa çarptığını belirten ailesi, kutusu 2 bin 600 TL olan ilaç için ve tedavi için yardım istiyor. Öte yandan Salih, gün ışığına çıkamazken ailesi yaşadığı zorlukları anlattı.