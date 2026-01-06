BIST 11.910
DOLAR 43,05
EURO 50,42
ALTIN 6.160,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da çığ uyarısı! Yükseklerde yoğun kar etkili olmuştu...

Erzurum'da çığ uyarısı! Yükseklerde yoğun kar etkili olmuştu...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısında bulundu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı
19 ilde ‘çocuk müstehcenliği' operasyonu; 40 gözaltı
Batı Akdeniz'de dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı...
Batı Akdeniz'de dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı...
İstanbul’da su kesintisi: 38 mahalle etkilenecek
İstanbul’da su kesintisi: 38 mahalle etkilenecek
Mersin'de trafikte akrobatik hareketler pahalıya patladı: Motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
Mersin'de trafikte akrobatik hareketler pahalıya patladı: Motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
İsrail'den Somaliland provokasyonu! Meğer geçen ay...
İsrail'den Somaliland provokasyonu! Meğer geçen ay...
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 3 şahıs gözaltında
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 3 şahıs gözaltında
Trafikte akrobatik hareketler cezayı yedi
Trafikte akrobatik hareketler cezayı yedi
En düşük emekli maaşı değişiyor mu? Şamil Tayyar duyurdu emekli maaşlarına ek zam için çalışma başladı
En düşük emekli maaşı değişiyor mu? Şamil Tayyar duyurdu emekli maaşlarına ek zam için çalışma başladı
Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası!
Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası!
Tarım sigortalarında yeni döneme girildi! "Üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz"
Tarım sigortalarında yeni döneme girildi! "Üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz"
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı
Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı
Ümit Özdağ'dan Maduro'yu kaçıran ABD'ye tepki
Ümit Özdağ'dan Maduro'yu kaçıran ABD'ye tepki