Erzurum'da çığ uyarısı! Yükseklerde yoğun kar etkili olmuştu...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre bölge genelindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.