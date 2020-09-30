Erzurum'da altın bulundu yılda 400 milyon getirecek herkes köye dönsün

“Gurbetteki gençler köye geri dönsün”: Altın madeni işletmesi kurulunca birçok kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Cafer Özçelik, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Bu saatten sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Mahallemizde altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak, göç olmayacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta 4 gram altın varmış” dedi.

Mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Binali Akbulut, “50 yıl Ankara’da yaşadıktan sonra mahallemize geri döndüm. Mahalleme geldiğimde uğurlu bir haberle mutlu oldum. Köyümüzde altın madeni bulundu. Köyümüzün gençlerine iş kapısı açıldı. Büyük bir ümitle bakıyoruz bu işi. Cenab-ı Allah ülkemize, ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu etsin. Çok sevinçliyiz” diye konuştu.