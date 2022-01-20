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Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

ERZURUM’da Afgan aile sobadan çıkan ateşin eve yayılmasıyla kabusu yaşadı.

Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

Olay, 17 Ocak Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

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Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

Bodrum katta yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı.

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Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

Apartman sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Erzurum'da Afgan aileyi alevlerin içinden kurtardı! Olay yerinde kalp krizi geçirdi: Maskemi...

 Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin penceresinden içeri girerek dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

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