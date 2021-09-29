Erzurum'da 69 yaşındaki pencereden atlarken yakaladı! Annesi yüzünden evlenemiyor
ERZURUM'da ikinci kattaki evlerinin penceresinden atlamak isteyen Yeter Kamber'i (69), oğlu Ömer Kamber (44) son anda yakaladı. Kamber, camdan sarkan annesini, itfaiye gelene kadar, beline sardığı çarşafla tuttu. İtfaiyenin merdivenle indirdiği Yeter Kamber, tedavisi için hastaneye götürüldü.
Olay, Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Beyazıt Caddesi Yıldız Evler'de meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Ömer Kamber, psikolojik sorunları olan annesini evde bırakıp bir süreliğine dışarı çıktı.
Kamber, eve döndüğünde annesinin pencereden atlamak üzere olduğunu görüp, koşarak son anda yakaladı. Bağırıp komşularından yardım isteyen Kamber, itfaiyeye haber verilmesini istedi. Kamber, eline geçirdiği çarşafı pencereden sarkan annesinin beline sarıp tutarak ekipler gelene kadar bekledi.
İtfaiye kurtardı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese gelince, binanın önüne hava yastığı açtı. Yangın merdiveniyle pencereye ulaşan ekipler, Yeter Kamber'i alıp indirdi. Yeter Kamber'e sağlık ekipleri müdahale etti.
Merdivenden inen Ömer Kamber, daha sonra da hastaneye gitmemek için direnen annesini polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ikna etti. Yeter Kamber, oğluyla birlikte ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.